Anne ve babasını öldürüp, intihar etti!

Tekirdağ (DHA)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 57 yaşındaki annesi ile 60 yaşındaki emekli astsubay babasını tabancayla vurarak öldüren 20 yaşındaki genç, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, ailenin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan genç, evde oturdukları sırada annesi ve babası ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve babanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.