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Ankara’da itfaiye eri alınacak

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02 Ekim 2021 Cumartesi 10:20
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Ankara’da itfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılabilmek için 1 Kasım - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.10.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiItfaiye Eri Alımı
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