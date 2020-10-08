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Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakını Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin bir an önce hayata kazandırılması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışmalar artık bitme aşamasına geldi. İnşallah yakın bir zamanda vatandaşlarımıza güvenli yüksek hızlı tren konforunu sunacağız" dedi.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:31
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Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

YOZGAT - Bakan Karaismailoğlu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi yakınlarında bulunan Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Sivas'ın Yıldızeli ilçesine Eşmebaşı köyüne geçti. Burada da hat üzerinde yapılan çalışmalarını inceleyen Karaismailoğlu, Kırıkkale ve Sivas'tan gelen hattın ray birleşimini gerçekleştirdi. Böylelikle Kırıkkale ile Sivas arasında rayların tamamı döşenmiş oldu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT projesinin tamamlanması için binlerce kişinin gece gündüz çalıştığını belirterek, "Yozgat Akdağmadeni ilçesinde, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında incelemelerde bulunuyoruz. Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Tüm hat serimi ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için arkadaşlarımıza birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığı bir proje. Burası faaliyete geçtiğinizde vatanımıza, milletimize faydalı olacak. Ekonomi, istihdam, üretim, ticaret olarak bölgemize ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Bu projenin bir an önce hayata kazandırılması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINA GELDİ'

100 yılda yapılamayanların 18 yıla sığdırıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında; karada, denizde, havada, raylı sistemler üzerinde, uzayda çabamız çok büyük. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasında girmesi için gerekli alt yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizde 100 yılda yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık. İnşallah büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak için büyük işler yapacağız. Yüz binlerce çalışanımızla birlikte, binlerce şantiyemizde yoğun ve hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar artık bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımızı en güvenilir şekilde taşımak ve onlara bu seyahat imkanını sağlamak için en ince ayrıntısına kadar denetleme ve incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda vatandaşlarımıza güvenli yüksek hızlı tren konforunu sunacağız" diye konuştu.

Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Böyle büyük projeleri hayata geçirmeden önce çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Fayda maliyet analizlerini yapıyoruz. Yük yolcu hareketlerini inceliyoruz. Gelecekteki talep tahmin modellerini inceliyoruz. Sonra yatırım programına teklif ediyoruz. Ankara-Sivas hattı da bunlardan birisi" dedi. 

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakını Adil KaraismailoğluAnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren
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