Ankara Polatlı'da 3+1 daire satılacak

Polatlı’da 127 m2 daire Polatlı İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ayrık nizam 3kat yapı müsaadeli, konut kullanımlı imar durumuna sahip taşınmazın her katında 3 daire bulunmakta olup bodrum+zemin+1+2+çatı kat olmak üzere toplam 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 15 yıllıktır.