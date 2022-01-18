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Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

18 Ocak 2022 Salı 14:20
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Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

ANKARA - Ankara'da özel müzelerin gelişimi, yaygınlaştırılması ve sorunlarının değerlendirileceği 'Ankara Özel Müzeler Çalıştayı' başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Özel Müzeler Çalıştayı,  Altındağ ilçesinde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde başladı. 2 gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı yaptı.

Yazgı, kültür mirasını en iyi şekilde tanıtmak için hep birlikte çaba gösterdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak da kültür mirasımızı en iyi şekilde tanıtmak müzelerin gelişim sürecini hızlandırmak ve müzeleri ülke çapında yaygınlaştırmak için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Kültür varlığı bulundurma bakımından devlet müzesi niteliğinde olan özel müzelerimizin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek bakanlığımızın öncelikleri arasında. Başkentimizde 54 tane özel müzemiz bulunmakta. Bu sayı Türkiye'deki toplam özel müze sayımızın yüzde 17'sini oluşturmakta. Çalıştayımızda özel müzelerimizle birlikte geçici sergiler başta olmak üzere eğitim programları, diğer kültür etkinlikleri, tanıtım faaliyetleri, workshoplar özel müzelerimizin girişimi konusunda nasıl bir yol izleyeceği hususunda değerlendirmeler yapmak istiyoruz hep birlikte" dedi.

'EN ÇOK MÜZE AÇAN YILLARI YAŞADIK'

Yazgı, yasal ve teknik düzenlemeler sonucunda özel müzelerin sayısının son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini belirterek,  "Bu bizi oldukça mutlu etmekte. 2005'de 94 olan özel müze sayımız bugün devlet müzelerinin de sayısını geçerek 321'e ulaşmıştır. Ankara'daki özel müzelerin ziyaretçi sayısı yıllık 500 bin dolayında. Tüm dünyayı etkisine alan pandemiye rağmen ülkemizde 2020'de 26, 2021'de 29 yeni müze açıldı. Müzecilik tarihimizde 2 yıl üst üste rekorlar kırarak en çok müze açılan yılları yaşadık" ifadesini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2022 15:03
Anahtar Kelimeler:
Ankara Özel Müzeler Çalıştayı
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