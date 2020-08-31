Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1087
ALTIN
465.524
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8097
EURO
8.7508
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri...
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI...
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangınının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için ekipler, çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:09
8 Okunma
Ankara'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor

ANKARA - İlçeye bağlı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar gün boyu sürdü. Yangının büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen helikopter de havadan müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti. Havanın kararması ile birlikte yaklaşık 350 kişilik ekip, gece boyunca yangını söndürmek için karadan müdahale etti.

HAVADAN MÜDAHALE

Yangın dünden beri devam ederken, bugün saat 07.00'de havadan müdahale için yangın söndürme helikopterleri yeniden havalandı. Bölgeye sevk edilen helikopterler, yangına havadan bir kez daha müdahale etti. Çok sayıda ekip de yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan müdahaleyi sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli"
"İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji merkezinin açılışını robotla yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji merkezinin açılışını robotla yaptı
Deniz Harp Okulu öğrencileri KKTC'yi selamladı
Deniz Harp Okulu öğrencileri KKTC'yi selamladı
81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 Ağustos' açıklaması
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK
RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama
RTÜK'ten bakanlığın talebiyle ilgili açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim