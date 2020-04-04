Ankara'da toplu ulaşımda koronavirüs önlemleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, birlikte başaracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararına istinaden, 20 yaşın altındaki Ankaralıların yolcu kartlarının Ankaray, metro ve EGO otobüslerinde geçici süreyle kullanıma kapandığı belirtildi.