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Ankara'da şiddetli rüzgar

Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

16 Mayıs 2021 Pazar 17:45
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Ankara'da şiddetli rüzgar

ANKARA (DHA)

Ankara'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kızılay'da rüzgarın etkisiyle kopan ağaç dalı, 3 katlı apartmana doğru devrildi. Bina önünde bulunan park halindeki otomobil hasar gördü. Çankaya İşçi Blokları Mahallesi'nde kopan elektrik telleri ise kaldırıma savruldu.

Bu sırada bina bahçesinde bulunan yeşil alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi ile söndürüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri,  şiddetli rüzgardan etkilenen bölgelerde çalışma yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara RüzgarFırtına
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