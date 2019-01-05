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Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da, boşanma aşamasında olan ve evindeki doğalgazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı.

Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da, boşanma aşamasında olan ve evindeki doğalgazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:29
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Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı

Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, 1'inci kattaki evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek istedi. Bina sakinlerinin haber vermesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

5 YARALI

Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru ve binada bulananlardan 3'ü yaralandı.

Patlama ile birlikte evin camları kırılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin merdivenli aracıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır."

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ AĞIR YARALI

İntihara kalkışan ve doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Harun Topal, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si polis diğer 4 yaralı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Harun Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Kaymakam Kara, “Akşam saatlerinde emniyet birimimize yapılan ihbar sonucunda, bir kişinin intihara teşebbüs durumunda olduğu bilgisi alındı. Polisimizin olay yerine geldiği esnada, intihara kalkışan Harun Topal, doğalgazın patlamasına sebep olacak bir eylemde bulundu. Olayda 2 polisimiz de dahil olmak üzere 5 yaralımız var. İntihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta. Yaralılar Pursaklar Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bunun dışında olayın meydana geldiği apartman boşaltıldı" dedi.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise olayın kontrol altına alındığını belirtti.

'3 SOKAK ÖTEDE OTURMAMA RAĞMEN BİNA SALLANDI'

Patlamanın meydana geldiği binada oturan bir kişinin ise patlamanın şiddetiyle başından yaralandığı belirtildi. Bir başkası da, ''Burada oturan bir arkadaşımız, olayda 3 kişinin yaralandığını söyledi. 3 sokak ötede oturmama rağmen, patlama sırasında bina sallandı'' ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDoğalgazIntiharPatlamaYaralıPolis
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