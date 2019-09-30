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Ankara'da otobüs kazası

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı

Ankara'da otobüs kazası

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:31
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Ankara'da otobüs kazası

ANKARA, (DHA) 

Ankara'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir bölümü ambulanslar ile bir bölümü ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş" dedi.

KAZANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın sebebinin araştırıldığını kaydederek, "Otobüs kırmızı ışıkta durduktan sonra yeniden hareket ediyor. İlk bilgimiz hızlı olmadığı yönünde. Ancak bir anda kontrolden çıkıp, durağa dalıyor ama bunun nedeni ile ilgili birçok iddia var, önüne aniden bir aracın çıktığı gibi. Yapılacak incelemenin ardından kazanın nedeni belli olacak, çok üzgünüz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtobüs Kazası
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