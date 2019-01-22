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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 'sivil mahrem imam' hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 'sivil mahrem imam' hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı

22 Ocak 2019 Salı 10:02
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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

KEMAL BATMAZ'A BAĞLI 18 MAHREM İMAM...

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri sonrası operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.01.2019 10:28
Anahtar Kelimeler:
AnkaraOperasyonFETÖ
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