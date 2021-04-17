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Ankara'da bir apartman tahliye edildi

Ankara'da toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:18
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Ankara'da bir apartman tahliye edildi

ANKARA (DHA) 

Ankara'da, bitişiğindeki inşaatının temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 katlı Saadet Apartmanı'nı çökme riskine karşı tahliye edildi. 

Olay, Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit G.T., sokak üzerindeki boş arsada, yaklaşık 3 hafta önce bina inşaatı için çalışmalara başladı. Temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğindeki 3 katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı"nın temelinden aşağı toprak kaymaya başladı. Apartman sakinleri durumdan endişe duyarak, müteahhit ile iletişime geçti ve belediyeye haber verdi. Ancak iddiaya göre; belediye görevlileri, kazının diğer binalara risk oluşturmadığını belirterek, vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine kazı çalışması devam etti. Bugün akşam saatlerinde, Saadet Apartmanı'nın zemininde ve duvarlarında oluşan derin yarıklar üzerine bina sakinleri, polise haber verdi. Uzman ekiplerce, alanda yapılan incelemenin ardından, apartmanın tahliye edilmesine karar verildi. Saadet Aparmanı sakinlerinin yanı sıra, bitişikteki Yenidoğuş Aparmanı"nda oturanlar da paniğe kapılarak evlerini terk etti. Mühürlenen Saadet Aparmanı sakinleri, geceyi yakınlarında ve valilik ile belediyenin belirlediği otellerde geçirdi. Müteahhit G.T.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığı ve olay hakkında adli takip başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan; mühürlenen binada 2 kişinin koronavirüs nedeniyle ev karantinasında olduğu öğrenildi.

'ŞÜKREDİN 1 METRE DAHA HAKKIM VAR DİYOR'

Saadet Apartmanı sakini Gamze Silay, inşaat kazısı devam ettiği süre içerisinde binalarının altının boşaldığını belirtti. Müteahhitle ve belediye görevlileri ile girdikleri diyaloğu anlatan Silay, şöyle konuştu:

"Kazdıkça bizim altımız da oyuldu. 'Toprak göçtü' dedik. 'Kurusa bakmayın, ıslak topraktı, çöktü' dedi. 'Binanın altı görünüyor, nasıl olur bu' dedik. 'Ben bu kadar kazmayacaktım, ıslak topraktı kaydı' dedi. Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük, arka bahçeye geçemiyoruz. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umurunda değil adamın ya. 2 bina da tehlikede şu anda. Avukata verebilmemiz için rapora ihtiyacımız var. Belediye geliyor, zabıta geliyor, 'rapor verin', yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Adam daha 'Siz şükredin benim 1 metre daha hakkım var' diyor. 2 binanın sakinleri sokakta, yatacak yerimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama müteahhit yok. İnşaatın bekçisi 7/24 duruyor, şimdi yok."

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, Açelya Apartmanı'nda yaşanan faciadan benzer bir durumun olduğunun kendilerine ulaştığını söyledi. Gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması için girişimlerde bulunduklarını bildiren Hasgül, "Burada teknik bir sorun var. Müteahhidin inisiyatifine bırakılacak konu değil bu. Burada bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraApartman TahliyeToprak Kayması
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