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Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak

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14 Şubat 2021 Pazar 12:10
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Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi alım ihalesi düzenliyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 250 adet kedi kulübesi ve 750 adet köpek kulübesi temini için 9 Mart 2021 günü saat 11'de yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekiyor.

İhaleye ilişkin diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Ankara Büyükşehir BelediyesiKedi KulübesiKöpek Kulübesi
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