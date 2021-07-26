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Amasya’da aşıda 'mavi kategori' sevinci

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:29
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Amasya’da aşıda 'mavi kategori' sevinci

AMASYA - Amasya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı. Vali Mustafa Masatlı, aşılama çalışmalarına destek olan vatandaşlara teşekkür ederken, kent sakinleri ise mavi kategoriye geçtikleri için memnun olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüsü verilerini ve aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, “Amasya maviye geçti. Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!” dedi. Kentin mavi kategoride yer alması için çalışmalara destek olan Amasyalılara teşekkür eden Vali Mustafa Masatlı, herkesin büyük bir çaba sarf ettiğini ifade etti.

‘AMASYA’MIZIN YÜZDE 75’İ AŞISINI OLDU’

Amasyalılara teşekkür eden Vali Mustafa Masatlı, “Bugün ilimiz için önemli bir gün, aşılama haritasında mavi olduk. Yaklaşık 1,5 yıldır dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde salgının etkilerini azaltmak bakımından maske, mesafe, temizlik kurallarına herkesin uyması için çalışmalar yürüttük. Ancak aşı bulununca Amasya’da başta Valiliğimiz, Sağlık Müdürlüğümüz, kamu kurum kuruluşlarımızın da desteği ile bir aşı kampanyası başlattık. 296 noktada aşılama çalışmaları yürüttük. Bu aşılama çalışmalarımıza, vatandaşlarımız ciddi derecede ilgi gösterdi. Hatta bayram arasında bile trafik kontrol noktasında aşılama ünitesi oluşturduk, gelen geçen bütün vatandaşlarımızı, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı aşılamak için çaba sarf ettik. Geldiğimiz nokta ise çok sevindirici. Özellikle dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, açıklamış olduğu haritada ilimizin mavi olarak görülmesi bizleri son derece memnun etti. Şu ana kadar ilimizde yapılan aşı sayısı yaklaşık 350 bindir. Bu 350 bin aşı içerisinde birinci doz aşı 197 binin üzerindedir. Yani bu rakamları oransal olarak ifade ettiğimizde ilimizde birinci doz aşı olanların oranı yüzde 75,10’dur” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MAVİ OLMAKTAN MEMNUN

Vatandaşlardan Gizem Keten (26), “İlimizin mavi kategoride olmasından çok memnunuz. Gençlerimizin aşı olmasını istiyoruz. Şehrimizin yüzde 75’i aşısını oldu. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Fahri Fidancı ise, “Şehrimizin mavi olması güzel bir şey ama milletimiz biraz daha aşılansa iyi olur. Ben 3’üncü doz aşımı da oldum halen niye tereddüt ediyorlar anlamıyorum. Dünya kabul ediyor, niye bunu vurulmamakta ısrar ediyorlar çok ilginç. Bizim insanımızın biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Amasya mavi kategoride olduğu için güvenle gezmeye geldim” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaMavi Kategori
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