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Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal

18 Kasım 2021 Perşembe 15:44
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Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal

ANKARA - DANIŞTAY 6'ncı Dairesi, Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da termik santral yapılması için Zongludak-Bartın-Karabük 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda (ÇDP) yapılan değişikliği iptal etti. 

Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri sınırındaki Çapak Koyu'nda yapılması planlanan 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı ardından, çevre düzeni planlarında da değişiklik yapıldı. 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100 binlik çevre düzeni planına 'Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası', 'Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)' projesi işlenmiş oldu.

DANIŞTAY'DA DAVA AÇTILAR

İlçedeki sivil toplum kuruluşları, Bartın Platformu altında birleşerek, söz konusu çevre planı değişikliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı. Dava dilekçesinde termik santralin tarihi ve turistik, aynı zamanda dünya doğal kültürel miras listesine alınan Amasra'ya olumsuz etkileri olacağı belirtildi. Ayrıca termik santralin Amasra sınırları içinde kurulmasının mümkün olmadığının çeşitli aşamalarda yargı kararlarıyla ortaya konulduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, Amasra kent kimliği, tarihi ve kültürel dokusunu ortadan kaldıracak ve gelecek kuşaklara ulaştırılması gereken tarihi bir değeri ortadan kaldıracak çevre düzeni planı değişikliğinin iptali gerektiği belirtildi.

İPTAL KARARI

Danıştay 6'ncı Dairesi yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda termik santral, kalker ocakları, kül depolama sahası plan kararının Bartın'ın çevresel değerlerinin korunması gerekliliğiyle çelişen bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca proje planlama sahasının toplam 304 bin 189 metrekare olduğu, bunun yüzde 90'lık kısmının orman alanına isabet ettiğine işaret edildi.

Danıştay 6'ncı Dairesi kararında, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Hema Termik Santrali, kalker ocakları ve kül depolama sahası ile Hema Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtım'a ilişkin kısmında hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak iptaline karar verilmiştir" denildi.

AMASRA'DA KUTLAMA

Bartın Platformu, Danıştay kararını sosyal medyada 'müjdeler olsun' notuyla duyurdu. Paylaşımda, "Yıllardır sürdürdüğümüz termiksiz yaşam mücadelesi zaferle sonuçlandı. Amasra'da termik santral haritadan silindi. Danıştay 6'ncı Dairesi 1/100 binlik ÇDP planına termik santrali işleyen değişikliği iptal etti. Cumartesi 12.00'de Amasra'da kutlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraTermik Santral
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