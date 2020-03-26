Altun, 24 saatte alınan önlemleri açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün birçok önlemin yanında vatandaşlarımıza çok boyutlu ve dinamik destek kararları da aldık. Koronavirüsle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" diye konuştu.

Altun'un paylaşımında yer alan görselde son 24 saatte alınan tedbirler yer aldı. Buna göre; toplumun pek çok kesimine yönelik ekonomik tedbirler içeren torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 24 Mart 2020 tarihi itibariyle toplam 8 ülkeden 11 seferle, 2721 Türk öğrenci yurda getirildi.

KOSGEB ALACAKLARI 3 AY ERTELENECEK

'3'lü Koruma Paketi' kapsamında, KOSGEB alacaklarının 3 ay ertelenmesine, KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verilmesine ve koruyucu sağlık ürünleri üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlanmasına karar verildi. Yer altı maden işletmelerine destek verilmesi kararlaştırıldı. Hazine taşınmazlarının ihaleleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yaralanmasına karar verildi. Okulların 30 Nisan'a kadar tatil olmasına, uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Ekmek ve ekmek çeşitleri satışında ambalaj zorunluluğu getirildi. Ayrıca, pazar ve manav gibi açık alanlarda satışı yasaklandı.