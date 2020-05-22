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Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 155 kişi, tahliye edildi

Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk vatandaşından 155'i, 6 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlanırken, 14 günlük süreyi evlerinde tamamlayacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:29
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Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 155 kişi, tahliye edildi

KAYSERİAlmanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle 16 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilerek Kayseri'deki Melikgazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 6 gün süren karantinanın ardından 155 kişi, bugün evlerine gönderildi. Ramazan Bayramı öncesi evlerine gitmek üzere valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Vatandaşlar, 14 günlük süreyi evlerinde kendilerini izole ederek tamamlayacak. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi ise, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  

Yurttan tahliye olan Cenk Hakan Büyükyurt, "Biz Antalya'da yaşıyoruz. İş seyahati için yurt dışına gitmiştik. 3 ay yurt dışında kaldık. Sonrasında buraya getirildik. Burada yurt görevlilerine bizlere gösterdikleri sabır ve samimiyet için teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi evimize gideceğimiz için mutluyuz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKayseriTahliyeKarantina Süresi
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