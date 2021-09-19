Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak

İzmir İl, Aliağa İlçe, Yalı Mahalle/köy, Adacık Mevkii Mevkii 1305 Ada, 14 Parselde kayıtlı Tarla ve Bağ vasfındaki taşınmaz (Eski Tapu Kaydına Aliağa ilçesi Aliağa Köyü Adacık mevkii 218 parsel) Dosyadaki Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz tapu kaydında tarla ve bağ vasfındaki 23.209,62 m2 olduğu hali hazırda taşınmazı % 100 kuru mutlak tarım arazisidir.

Taşınmaz, Aliağa Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

23.208 m2 büyüklüğündeki arazi 9.499 TL. kıymeti ile satışa sunulacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 3 Kasım 2021 günü saat 14.00-14.10 arası Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47/A Aliağa Belediye Başkanlığı arkası Aliağa İzmir adresinde yapılacak ihale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.