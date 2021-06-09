Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449
ALTIN
522.584
DOLAR
8.5840
STERLİN
12.1318
EURO
10.4585
İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 31 Akademik...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satıyor
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM...
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ali Yalçın, ‘Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri’ raporunu açıkladı

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
2 Okunma
Ali Yalçın, ‘Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri’ raporunu açıkladı

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye’yi dünya standartlarında temsil edecek, ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretebilecek, nitelikli beşeri sermayeyi yetiştirebilecek yükseköğretim kurumlarının varlığı, yükseköğretimin örgütlenmesini ve işleyişini yeniden ele alıp, yükseköğretim çalışanlarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek kapsamlı bir yapısal reform ile mümkündür” dedi.


 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan ‘Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklenatileri’ raporunu açıkladı. Yalçın, eğitimin problemlerinin, eğitim çalışanlarının sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla ve buna imkân sağlayacak bir hukuki yapının varlığıyla çözüme kavuşacağını düşündüklerini söyledi. Çalışanların sorunlarının tespitinin ve çözüm yollarının ise, bu sorunların muhataplarının duyarlılıkları, katkıları, katılımcı ve sorumlu yaklaşımlarıyla mümkün olacağına inandıklarını belirten Yalçın şu ifadeleri kullandı: 


 

“Türkiye’de yükseköğretim reformu veya yükseköğretimde değişim ve dönüşüm ihtiyacı ve gerekliliği, her zaman gündemin önemli maddeleri arasında yer alan bir konudur. Son yıllarda üniversite sayısı ve yükseköğretime erişim başta olmak üzere yükseköğretimde olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de 129’u devlet üniversitesi, 74’ü vakıf üniversitesi, 4’ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu var. Bugün üniversitelerimizde 179 bin 685 öğretim elemanı ve sadece devlet üniversitelerinde 7 milyon 595 bin 918 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Türkiye’nin üretilen doküman sayısına göre dünya sıralamasındaki yeri de 25’ten 18’e yükselmiştir. Bu tablo, uluslararası alanda Türkiye’nin giderek daha iyi bir yerde konumlandığını göstermesi bakımından önemlidir. Bunun yanı sıra niteliğin artırılması da önemli bir ihtiyaçtır. Bu anlamda özgün bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılan bilginin geliştirilmesi, bunların küresel piyasaya arz edilmesi ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Bugün yükseköğretim sistemimiz son yıllarda niceliksel anlamda gerçekleştirilen gelişmelere rağmen halen nitelik ve içerik yönüyle tartışmaların odağıdır.” 


 

‘KAPSAMLI BİR YAPISAL REFORM İLE MÜMKÜN’


 

Üniversitelerin uluslararası rekabet ve kalkınma için gerekli yerel ve küresel iş birliklerinin istenilen seviyede tesis edilememesi önemli sorunlar olarak yer aldığını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:


 

“Türkiye’yi dünya standartlarında temsil edecek, ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretebilecek, nitelikli beşeri sermayeyi yetiştirebilecek yükseköğretim kurumlarının varlığı, yükseköğretimin örgütlenmesini ve işleyişini yeniden ele alıp, yükseköğretim çalışanlarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek kapsamlı bir yapısal reform ile mümkündür. Yükseköğretim alanında yapılan reform çalışmalarında, üniversiteleri oluşturan bileşenlerin yönelimleri ve küresel eğilimler dikkate alınmalıdır. Yükseköğretim kurumlarının yönetiminde yetkilerin tek bir makamda temerküz etmesini ve her türden yetkinin keyfî kullanımını önleyecek mekanizmaları tesis edecek. Akademik yükseltme sistemini evrensel kabul gören objektif, nesnel ve ölçülebilir kıstaslara bağlayacak; araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirme sisteminin ana hatlarını yükseköğretim politikaları doğrultusunda düzenleyecek, yükseköğretim çalışanlarının her türlü karar mekanizmasında yer almalarını sağlayacak nitelikte yeni bir yükseköğretim kanunu hayata geçirilmelidir. Yükseköğretimin merkezî örgütlenmesi ve yükseköğretim üst kuruluşu modeli olarak, üniversitelerin misyon ve hedef belirleme süreçlerini izleyecek ve program önerilerini ülke ihtiyaçları açısından değerlendirecek, önerilerde bulunacak, yükseköğretim kalitesinin artırılmasına odaklanacak, diğer yandan da idari süreçler ve personel yönetiminde uygulama birliğinin sağlanması, eşitlik, adalet ve hakkaniyetin tesisi için bir üst yapı tasarlanmalıdır.”


 

‘YÜKSEKÖĞRETİMDE BİRLİKTE YÖNETİM İLKESİ BENİMSENMELİ’


 

Yalçın, Türkiye’nin bilim dünyası içindeki konumunun yükseltilmesi, özgün ve nitelikli akademik bilginin üretilmesi, katma değer üreten araştırma ve geliştirme süreçlerinin içselleştirilmesiyle mümkün olacağını söyleyerek, şunları kaydetti:


 

“Türkiye’deki üniversitelerin kalitesini artırmak için kaliteli uluslararası öğretim üyesi ve araştırmacı sayısı artırılmalıdır. Bu çerçevede, yükseköğretimde birlikte yönetim ilkesi benimsenmeli. Üniversitelerin bilimsel ve akademik özerkliği artırılmalı, akademik özgürlükler genişletilmeli, öğretim elemanlarına iş güvencesi sağlanmalıdır. Araştırma altyapısı güçlendirilmeli, uluslararası öğrenci ve araştırmacılar için cazip finansal şartlar oluşturulmalıdır. Bilgiyi tüketen değil, üretip faydaya dönüştürebilen ve pazarlayan bir yükseköğretime ulaşabilmek hedeflenmelidir. Yükseköğretim çalışanlarının beklentilerine cevap verebilen, çalışma ortamının verimliliğini daha da artıracak düzenlemeler kaçınılmazdır. Ülkemizin toplumsal ve küresel ölçekte ihtiyaçlarına ve hedeflerine ek olarak, yükseköğretim kurumlarının hedef ve ihtiyaçları gözetilerek akademisyen yetiştirmeye önem verilmeli, akademisyen sayısı artırılmalıdır.”


 

‘MERKEZÎ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMESİ GEREKİYOR’


 

Yalçın, üniversitelerde, idari personelin yer değiştirmelerinde muvafakat uygulaması yerine üniversiteler arası merkezî atama ve yer değiştirme hakkı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Üniversiteler başta olmak üzere kamuda çalışan tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm yükseköğretim kurumlarını bağlayıcı şekilde her yıl merkezî görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır. Döner sermaye ödemelerinden üniversite idari personelinin de faydalandırılması sağlanmalıdır. Geliştirme ödeneği konusunda sadece akademik personeli baz almak ne kadar hatalıysa, döner sermaye ödemelerinde de aynı şekilde idari personeli görmemek o kadar hatalıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memur Sendikaları KonfederasyonuAli YalçınYükseköğretimde Değişim Ve Dönüşüm Beklentileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’de müsilaj temizleme çalışmaları 2’nci gününde
Çanakkale’de müsilaj temizleme çalışmaları 2’nci gününde
“2050’ye kadar yüzde 60 daha fazla gıda üretimi gerekecek”
“2050’ye kadar yüzde 60 daha fazla gıda üretimi gerekecek”
Körfezi kaplayan müsilaj, balık avının engeli
Körfezi kaplayan müsilaj, balık avının engeli
Haziran serin geçecek, temmuzda sıcağa ve doluya dikkat...
Haziran serin geçecek, temmuzda sıcağa ve doluya dikkat...
İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor
İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Türk tıraşını dünyaya tanıtan kuaför Adem Terzi, gururlandırdı
Türk tıraşını dünyaya tanıtan kuaför Adem Terzi, gururlandırdı
Deniz salyası Karadeniz’de
Deniz salyası Karadeniz’de
'Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı'
'Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma