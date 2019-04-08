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Akyazı'da kaza: 33 yaralı

Akyazı'da otobüs devrildi: 33 yaralı

Akyazı'da kaza: 33 yaralı

Akyazı'da otobüs devrildi: 33 yaralı

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:23
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Akyazı'da kaza: 33 yaralı

Sakarya (DHA) 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.15 sıralarında, TEM yolu Akyazı Topağaç mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otobüs, bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 33 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkyazıKazaTrafik KazasıSakarya KazaTEM Kaza
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