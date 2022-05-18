Akdeniz'de müsilaj raporu: Antalya sahilleri ve iç sular temiz

ANTALYA - Marmara ve Ege'de müsilaj görülmesinin ardından Antalya Körfezi'nde 1 yıl müsilaj incelemesi yapıldı. Çalışmanın ilk raporunda, körfez ile iç sularda müsilaja rastlanılmadığı belirtildi.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje, geçen yıl Haziran ayında başladı. Marmara ve Ege denizlerindeki müsilajın Antalya Körfezi'nde olup olmadığının tespiti için 15 kişilik uzman ekip, yıl boyunca periyodik olarak denizden ve kıyılardan örnek alıp inceledi. Zaman zaman dalış yapıp, dipte de incelemelerde bulunan ekip, Akdeniz'e dökülen akarsulardan da örnekler aldı. Antalya'nın 19 ilçesinden denize kıyısı olanlardan denizden, akarsu bulunanlardan ise akarsulardan alınan örneklerin incelemesi, lisanslı laboratuvarlarda yapıldı.



'MÜSİLAJ YOK, DENİZE RAHATLIKLA GİRİLEBİLİR'



Haziran ayında yılını dolduracak çalışmanın ilk raporu tamamlandı. Her yıl milyonlarca tatilcinin kıyılarında ve koylarında denize girdiği Antalya'nın müsilaj tehlikesi yaşamadığı belirlendi. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, raporla ilgili açıklamasında, kentin denizinin temiz olduğunu söyleyerek, "Sahiller, iç sular ve akarsulardan örnekler aldık. İnceledik. Suyun fiziki ve kimyasal durumunu tespit ettik, raporladık. Ekibimiz raporları değerlendirdi. Müsilaj olma ihtimali var mı diye değerlendirdik. Bir sıkıntı yok. Müsilaj ve kirlilik sorunumuz yok. Tatilciler gönül rahatlığıyla denize girebilir ki giriyorlar da" dedi.



Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da su ve denizin temiz olduğunu ancak bu durumun rahatlık vermemesi gerektiğini belirtip, dikkatli olunarak mevcut durumun korunabileceğini söyledi.