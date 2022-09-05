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Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı

05 Eylül 2022 Pazartesi 15:47
Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı

 AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker, olayın 10’uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.

Ataköy Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda 5 Eylül 2012 tarihinde el bombaları, obüs top mermileri ve havan topu mermilerinin bulunduğu depoda patlama oldu. 25 askerin şehit düştüğü, 3'ü asker, 8 kişinin de yaralandığı patlamanın üzerinden 10 yıl geçti. Yaşanan acı olayın yıl dönümünde kışla içerisine yapılan şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törene askeri erkan ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, İl Müftüsü Sinan Kazancı da dua etti. Şehit yakınları şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Tören çıkışında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "25 vatan evladı şehit oldu. Bugün her yıl olduğu gibi ailelerimizin açılarını paylaşmak amacıyla burada toplandık. Türkiye'mizin değişik illerinden gelen tüm şehit ailelerimizi burada misafir ettik komutanlarımız ve yetkililerle beraber. Ailelerimizin acılarına ortak olduk, tüm şehitlerimizi rahmetle andık, memleket sağ olsun" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 

'ALLAH HİÇBİR CANLIYA EVLAT ACISI TATTIRMASIN'

Patlamada şehit olan Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan da şöyle konuştu:

"Aynen bugün o günü yaşamış durumdayım. Ülkemizde her gün şehitlerimiz, gazilerimiz gelmektedir. Şunu söylemek istiyorum, tüm şehitler, tüm gaziler, tüm canlılar, tüm askerimiz, tüm polislerimiz ve hayatı devam ettiren canlılarımıza şunu söylemek isterim. Gerçekten evlat acısı çok zor arkadaşlar. Rabbim Allah hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın. Ruhları şad olsun diyorum. Her yıl inanın 10- 15 gün kala ayaklarım titriyor. O gün yaklaştığında çünkü, biz çocuklarımızı görmedik arkadaşlar bir tabut koyduk. Bunları bir baba olarak açık söylerken, acı veya gerçekleri de söylemek istiyorum. Ya bu çocuklar o gün ne oldu, yine soruyorum, o gün ne oldu, o gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu? Ama şunu da söyleyeyim, Rabbim Allah'ın takdiridir diyorum, Allah rahmet eylesin diyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mühimmat DeposuPatlamaAfyonkarahisar
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