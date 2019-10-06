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Afyonkarahisar'da can pazarı!

Afyonkarahisar'da can pazarı yaşandı!...

Afyonkarahisar'da can pazarı!

Afyonkarahisar'da can pazarı yaşandı!...

06 Ekim 2019 Pazar 10:26
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Afyonkarahisar'da can pazarı!

AFYONKARAHİSAR, (DHA) 

Afyonkarahisar’da, otomobil ile panelvan aracın kafa kafaya çarpışmasıyla bir kişi yaşamını yitirdi, 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12’nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, sebze yüklü panelvan tipi ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise hasar oluştu. 

Çevredekiler yangına müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKaza
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