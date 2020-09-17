Afrin'deki kamplarda yaşayan ailelere halı ve battaniye yardımı

HATAY - İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Afrin bölgesinde yaşayan sivillere yönelik yardım çalışmalarını anlatan Tahiroğlu, "Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanlar ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geliyor. Her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı da ihtiyaçları da artıyor. Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" dedi.



Afrin’deki kamplarda yaşayan 250 aileye halı ve battaniye yardımı yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Geçtiğimiz yıl İdlib’den Afrin’e göç ederek buradaki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.