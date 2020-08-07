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Afrika levhası, her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun altına dalıyor

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene 5-6 santimetre Anadolu'nun altına doğru daldığını belirterek, "Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda büyük bir deprem olmasını bekliyoruz. Bu yarın da 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" dedi.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:43
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Afrika levhası, her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun altına dalıyor

ANTALYA - Son günlerde Antalya ve ilçelerinde büyüklü küçüklü çok sayıda deprem meydana geldi. Uzmanlar, Antalya'nın altından geçen ve her sene 5-6 santimetre Anadolu'ya doğru dalan Afrika levhasında büyük bir deprem meydana geleceğini öngörüyor. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene 5-6 santimetre Anadolu'nun altına daldığını belirterek, "Orada bir levha hareketi var. Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda da büyük bir depremin olmasını bekliyoruz. Tarihsel sürecini çok uzun zamandır doldurmuş durumda, bu yarın da olabilir 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

2020'nin Patara Yılı olduğunu ifade eden Atakan Yüklü, "Patara'da antik dönemde çok büyük depremlerin olduğu, tsunaminin olduğu, yine yakınında yer alan komşu şehir Myra Andraika'da da depremlerin olduğu görülüyor. İmparatorların yıkılan kente yardımda bulunduğunu tarihsel dönemde görüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DEPREM OLMADIĞI SÖYLENİYOR AMA…'

11 Eylül 2018'de Bucak ve Antalya Körfezi'nde 105 ve 60 kilometre derinlikte derin depremler olduğunu kaydeden Yüklü, "Bu derinlikteki depremlerin hepsi sığ depremler değildir. Bunlar kabuk dediğimiz, yani mantonun altındaki depremlerdir. Bu depremler bizi endişelendiriyor. Çünkü burada çok büyük aktivitenin olacağı, bunların geçmişte de olduğu ve devamlı hareketin, aktivitenin olduğunu görüyoruz. İnsanlar Antalya'da depremin olmadığını söylüyor. 100 yıllık süreçte çok deprem görmüyoruz diyorlar ama 1995 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde meydana gelen depreme bakarsak, bu depremin olmasını 300 yıl beklemişler. Kaldı ki yine 1914 Burdur depremi 7 büyüklüğündedir ve Antalya'yı da etkilemiştir. Geçmişte Finike, Kaş, Fethiye'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler bu bölgeyi etkilemiştir" diye konuştu.

'HALK YIĞMA VE KERPİÇ YAPILAŞMADAN UZAKLAŞTIRILMALI'

Plansız yapılaşmanın tehlikeli olduğuna vurgu yapan Atakan Yüklü, "Ama o zamanlarda meydana gelen depremlerde bu kadar yapılaşma yoktu. Şu an plansız bir şekilde yapılaşma var. Bunun önüne geçmemiz için, çok acil şekilde yapı stokunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Kırsaldaki yığma ve kerpiç binalardan halkımızı uzaklaştırmamız gerekiyor. 1999'dan önce yapılmış olan binaları da hızlıca inceleyerek gerekli önlemleri almamız lazım" dedi.

'ANTALYA'DA 6 İLÇE DEPREMİ DAHA ŞİDDETLİ HİSSEDECEK'

Olası bir depremde Antalya'da en çok etkilenecek 6 ilçe olduğunu belirten Yüklü, şöyle konuştu:

"Antalya'da hiç deprem olmaz, Antalya'da tsunami olmaz diye söyleyen bir kesim var. 1900-2020 arasındaki 120 yıllık süreçte 5 ve üzerindeki depremler elimizde mevcut. Helenik Yay dediğimiz Girit ve Rodos Adası'ndan, Antalya'nın tam altından Batı Anadolu'ya batan bir levhamız var. Burada çok ciddi deprem aktivitesi var. Büyük depremler üretmiş ve üretmeye devam edecek. Daha da büyüğünü göreceğiz. Etkileşimden dolayı Antalya'da en çok etkilenecek yerler Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Aksu ve Alanya kısımları olacak. Çünkü sahil kesiminde deprem ortaya çıktığında, deprem dalgaları gevşek, alüvyonel zemin dediğimiz yerlere geldiği zaman genlikleri büyüyeceği için daha şiddetli hissedilecek. Sahil kesimindeki yerleşim yerleriyle ilgili belediyelerin ciddi önlemler alması gerekiyor."

'AFRİKA LEVHASI HER SENE ANADOLU'NUN ALTINA DALIYOR'

Akdeniz'de beklenen büyük bir deprem olduğuna dikkati çeken Yüklü, deprem olduğunda eski yapıların risk teşkil edeceğini belirtti. Antalya'nın, Afrika levhasının Anadolu'ya daldığı kısımda olduğunu kaydeden Yüklü, "Tarihsel dönemde çok büyük depremler üretmiş. Tsunamilere yol açmış, tsunami dediğimiz zaman 20-30 metrelik tsunamilerden bahsetmiyoruz. 4-5 metre büyüklüğünde denizin yükselmesi dahi burada çok ciddi facialara yol açacaktır. Tarihsel dönemden gelen bir deprem silsilesi var. 1900'den sonra yüzlerce 5 üzeri deprem meydana geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

'KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN ENERJİSİNİ BOŞALTMIYOR'

Antalya ve çevresinde meydana gelen küçük depremlerin Afrika levhasındaki büyük depremin enerjisini boşaltmadığını ifade eden Yüklü, "Çünkü o depremlerden yüzlerce olması gerekiyor ki enerjisini boşaltsın. Derin depremler oradaki levhaların hareketidir. Bu levha hareketlerini biz devamlı görüyoruz. Bucak'ta 2018 yılında meydana gelen 105 kilometredeki ve Antalya Körfezi'nde meydana gelen 65 kilometredeki depremler bu levhanın hareket ettiğini gösteriyor. Levhanın hareketi de çok büyük depremle sonuçlanıyor ne yazık ki" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jeofizik Mühendisi Atakan YüklüAfrika LevhasıDeprem
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