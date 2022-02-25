Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.896,79
ALTIN
863,72
DOLAR
14,07
STERLİN
18,89
EURO
15,77
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak
İskilip Belediye Başkanlığı ilk...
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı

25 Şubat 2022 Cuma 12:53
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 994 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerinin taşındığı 3'üncü insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

AFAD koordinasyonunda temin edilen gıda, giyim, hijyen malzemelerinden oluşan 62 konteynerlik 3'üncü 'İyilik Treni'nin Afganistan seferi öncesi tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumun zorluğunu bildiklerini söyleyerek, "Burası bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Tarihin derinliklerinden gelen bir gönül bağımız var. Dolayısıyla böyle bir durumda ilk onların yardımına koşan, onlara destek olan, omuz verenin bizim ülkemiz olması beklenirdi ki milletimizin gönül zenginliği de bunu gerektirirdi. Bunun için biz bazıları gibi çok uzun kelamlar edip, vaatlerde bulunup, toplantılar yapıp bir sonuç alamayan anlayışın temsilcileri değiliz. Bu organizasyon da gösteriyor ki milletimiz dünyanın neresinde mazlum varsa ekmeğini bölüşmeyi, ulaştırmayı bilir. Uçakla gemiyle trenle ne varsa ulaştırır. Geçmişte at sırtında, kağnı ile ulaştırmıştık. İlk ikisi bildiğiniz gibi ulaştı. Dağıtımları da yapıldı. AFAD Başkanlığı'mız gerekli planlamaları da yapıyor. 4'üncü sefer için hazırlıklar da tamamlandı. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

'İyilik Treni' konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Afganistan'a hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanIyilik TreniAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi
Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi
Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı
Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi
‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’
‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti
Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma