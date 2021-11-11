Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,625.06
ALTIN
592.55
DOLAR
9.89
STERLİN
13.26
EURO
11.36
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana’da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi

11 Kasım 2021 Perşembe 13:59
4 Okunma
Adana’da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi

ADANA - Adana'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında orman yangınlarıyla kül olan Sarıçam, Aladağ ve Kozan ilçelerinde fidan dikimi yapıldı.

Geçen yaz Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da birçok ilçede yüzlerce hektar orman alanı yangınlar nedeniyle küle döndü. Zarar gören alanlarda doğayı yenilemek adına çalışmalar başladı. 27 Temmuz’da Sarıçam ilçesine orman yangını nedeniyle küle dönen alanda Milli Ağaçlandırma Günü ve yanan ormanlık alanları yenileme çalışmaları kapsamında 7 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Programa Adana Valisi Süleyman Elban, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Toplamda 50 bin fidan dikilecek alana toplanan kişilerin yaptığı çalışmayla 7 bin 500 fidan dikildi. Dikilen fidanlara daha sonra can suyu verildi. Elleriyle fidan diken Vali Elban, daha sonra diktiği fidanı suladı. Eş zamanlı olarak orman yangınlarında yüzlerce dönem alan yanan Aladağ ve Kozan ilçelerinde de fidan dikimi gerçekleştirildi.

84 MİLYON FİDAN HEDEFİNE ULAŞILACAK’

Her yaz etkili olan orman yangınlarının geçen yaz daha yoğun yaşandığını dile getiren Vali Elban, daha önceki yıllarda yanan bölgelerin ağaçlandırma çalışmalarının bittiğini söyledi. Aynı şekilde bu yaz yanan alanlarında sezon bitmeden ağaçlandırılacağını kaydeden Elban “Çalışmalar tüm hızıyla sürecek. Aladağ, Kozan ve diğer ilçelerde yanan her alan ağaçlandırılacak. Türkiye genelinde toplamda 84 milyon fidan hedefine ulaşacağız” dedi. 

Etkinliğe katılıp fidan diken üniversite öğrencileri de  “Ağaç doğanın can dostudur. Yangınlar olmasaydı da ağaçlandırmalar yapılmalı. Doğa insanın üstündedir. Eğer rahat bırakılırsa kendini iyileştirebilir” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOrmanFidan DikimiYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı
Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
Sivas'ta 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluştu
Sivas'ta 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluştu
Türkiye’nin 2'nci en yüksek ayaklı viyadüğünde sona gelindi
Türkiye’nin 2'nci en yüksek ayaklı viyadüğünde sona gelindi
En kirli kent İstanbul
En kirli kent İstanbul
TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR 
TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR 
Şırnak Valisi Pehlivan: 40 yıldır Cudi Dağı'na gelinemiyordu
Şırnak Valisi Pehlivan: 40 yıldır Cudi Dağı'na gelinemiyordu
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Anıtkabir'e ziyaretçi akını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma