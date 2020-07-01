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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterince, sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu parklarda aldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:45
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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

ADANA - Geçen hafta yağışın etkili olduğu Adana'da, bu hafta ise havalar ısınmaya başladı. Kentte termometreler 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan Adanalılar, serinlemek için parklara akın etti. Ağaç gölgelerinde oturup serinlemeye çalışan vatandaşlar, bir nebze olsun sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sıcağın etkisiyle bunalan bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan serinlemek için sulama kanallarında yüzdü.

‘KAFAMDA YUMURTA KIRSAN PİŞER’

Kentte hava sıcaklığının etkisini artırmasıyla serinlemek için parkta vakit geçirmeye geldiğini belirten Helin Kart (17), sıcakla mücadele etmek adına sürekli duş aldığını söyledi. Adana’da sıcakların insan hayatını derinden etkilediğini dile getiren Kart, "Elimden gelse duştan hiç çıkmam. O kadar sıcak ki kafamda yumurta kırsanız pişer” dedi.

Haftaya temelli olarak İzmir’e taşınacağını ve Adana sıcaklarından kurtulacağını söyleyen Yasin Sezeroğlu (18) ise kent ikliminin dengesizleştiğini aynı gün içinde bir şortla birkaç saat sonra da montla dolaştıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Termometreler 42 Dereceyi GösterdiAdana
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