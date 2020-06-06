Adana’da piyasa değeri 223 bin TL olan sahte içki ve malzemesi ele geçirildi

ADANA - Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kentte sahte içki üretildiği belirlenen 2 imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda, piyasa değeri 223 bin 400 TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki, 40 bin 50 adet sahte bandrol, 6 bin 815 adet boş içki şişesi, plastik bidon içerisinde 170 litre etil alkol ile çok miktarda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.