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Adana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonu

Adana ve Antalya'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

Adana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonu

Adana ve Antalya'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiden bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:37
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Adana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonu

ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, Adana ve Antalya'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşlarıyla kırılarak girilirdi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda örgütsel ve dijital malzemeler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyon
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