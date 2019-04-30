Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94535
ALTIN
246.061
DOLAR
5.9636
STERLİN
7.7216
EURO
6.6661
Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı
Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız...
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale...
Hokey müsabakaları başladı
Hokey müsabakaları başladı
İGÜ namağlup şampiyon
Son Dakika
İGÜ namağlup şampiyon

Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

30 Nisan 2019 Salı 10:05
0 Okunma
Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
İzmir'de kaza
İzmir'de kaza
Tren kazasında Teftiş Kurulu raporu açıklandı
Tren kazasında Teftiş Kurulu raporu açıklandı
"Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde İlk ve Tek"
"Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde İlk ve Tek"
Sabri Uzun mahkemeye sevk edildi
Sabri Uzun mahkemeye sevk edildi
Korkunç gerçek ortaya çıktı
Korkunç gerçek ortaya çıktı
Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru
Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru
Akdeniz'de, 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, 4.4 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans