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Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:39
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ADANA - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Yamaçlı ve Meydan gruplarında aktif oldukları öne sürülen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardın TEM ekipleri, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koç başları ile demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDEAŞ Operasyonu
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