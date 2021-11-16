Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,707.27
ALTIN
614.56
DOLAR
10.20
STERLİN
13.73
EURO
11.59
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
TOKİ 202 konutu satışa çıkarıyor
TOKİ 202 konutu satışa...
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

16 Kasım 2021 Salı 11:12
4 Okunma
Açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

ANTALYA - KORONAVİRÜS bulaş riskini azaltmak için pandemi döneminde otellerin açık büfe restoranlarında uygulanan ‘tabaklara porsiyon’ sayesinde yiyecek israfının yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

Turizm kenti Antalya’da her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan 5 yıldızlı turizm tesisleri, yıllardır ‘her şey dahil’ hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında tatilci turizm tesisinin açık büfe restoranından istediği ürünü istediği kadar alabiliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında tatilcilerin gıdaya teması yasaklanarak, hem otel çalışanları hem de tatilciler bulaş riskinden korundu. Özellikle açık büfe restoranlardaki israfın büyük oranda önüne geçildi. 

TABAKLARLA PORSİYON UYGULAMASI İSRAFI ÖNLEDİ

Tatilciler açık büfe restoranda yine istedikleri yiyecekten istedikleri kadar yiyebildi ancak bu kez otel çalışanları camlı bölmeler ardından tatilcilere yiyeceklerini porsiyonlar halinde verdi. Masalardaki tabak sayısı azaldı, küçülen porsiyonlarla israf edilen gıda miktarı da azalmış oldu.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, tatilcilerin çoğunluğunun tek tabak içerisinde tatlı, tuzlu, ekşi, acı, karbonhidrat ve protein ağırlıklı yiyecekleri yeme alışkanlığı edindiklerini fark ettiklerini söyledi. Bu alışkanlığın sağlıklı olmadığını ifade eden Kızıldağ, “Koronavirüsün belki de tek faydası bu oldu. İsrafın önüne büyük ölçüde geçildi. Tatilciler önceden istedikleri ürünü kendileri alıyordu. Tabak tabak alınıyordu ama ne yazık ki bu tabakların büyük kısmına dokunulmuyordu bile. İsraf oluyordu. Gıdaya ulaşmanın zor olduğu günümüzde israf gerçekten üzücü. Yiyecekler artık tabaklarda porsiyon olarak sunuluyor. Tatilcilerimiz yine istedikleri kadar yiyebiliyor ama otel çalışanlarımız servisi yapıyor. Tespitimize göre israfın yüzde 30-40 oranında azaldığını gördük. Bu durumun diğer otellerde de böyle olduğunu görüyoruz" dedi.

Restoran şefi Gökhan Çirkin de koronavirüsten önce masaların tabaklarla dolu olduğunu belirterek, “Şimdilerde hem tabak sayısı hem de arta kalan yemek oranı büyük oranda azaldı" dedi.

'TEDBİRLERİN FAYDASI İSRAFI ÖNLEMEK OLDU'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, otellerin içinde ve açık büfe restoranlarında pandemi döneminde alınan tedbirlerle bulaş riskinin en aza indiğini söyledi. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmetin tatilcilerden büyük beğeni aldığını da anlatan Yavuz, "Tedbirlerin bir diğer faydası da israfı önleme noktasında oldu. Tabak tabak çöpe dökülen yiyecek oranı yüzde 30-40 oranında azaldı. Oteller pandemi dönemiyle koronavirüs öncesi dönem gıdaya harcadıkları bütçeyi ve alım yaptıkları ürünlerin miktarını kıyaslayınca bu sonuca aslında çok kolay ulaştılar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi DönemiAçık Büfe RestoranlarIsraf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'
Terörle anılan Zap Vadisi'ne 'Seyir tepesi'
Karamanoğlu Beyliği döneminin üniversitesi, yeni nesle ışık tutacak
Karamanoğlu Beyliği döneminin üniversitesi, yeni nesle ışık tutacak
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti
"Vatandaşımız yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyor"
"Vatandaşımız yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyor"
'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 Mart'ta başlayacak
'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 Mart'ta başlayacak
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı
3. CUMHURBAŞKANIMIZ CELAL BAYAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER
3. CUMHURBAŞKANIMIZ CELAL BAYAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi!
Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma