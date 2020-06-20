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Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

20 Haziran 2020 Cumartesi 08:57
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Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba evine ulaştı.

Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Fadıma Kahya çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Kahya çifti, oğullarının şehit haberiyle gözyaşına boğuldu. Ailenin evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ömer Kahya'nın yarın Pazarcık'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

BAKAN AKAR'DAN, ŞEHİT ONBAŞI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe-Kaplan' Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. 

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kahya'nın cenazesi, törenin ardından memleketine uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahya'nın silah arkadaşları ve diğer yetkililerin katıldığı tören, şehit uzman onbaşının cenazesinin katafalka taşınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın özgeçmişinin okunduğu törende, edilen dua sonrasında şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Kahya'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKaplan OperasyonuAskerŞehitPiyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya
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