Acı haber geldi: 2 şehit



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Silah arkadaşımız, 13 Ocak 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."