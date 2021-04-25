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ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın Bakanlığa çağırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir" denildi.

25 Nisan 2021 Pazar 10:37
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ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın akşam saatlerinde Bakanlığa çağırıldığı bildirildi. Satterfield'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıABDDavid SatterfieldBüyükelçi
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