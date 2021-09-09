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9 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1541 kaçak göçmen kurtarıldı

09 Eylül 2021 Perşembe 14:02
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9 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1541 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 1541 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılırken, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçkenYunanistan
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