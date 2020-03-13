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9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 20:26
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9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı
THY'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşların durdurulduğu hatırlatılarak, "Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır." ifadesi yer aldı. Pegasus Havayolları'ndan da iptal ve iade işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada "Endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" ifadeleri yer aldı.

Bakan Turhan yaptığı açıklamada, "3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdulacaktır.

ÜCRETSİZ İADE VE PARKUR/TARİH DEĞİŞİKLİK HAKKI

Türk Hava Yoları(THY), koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

THY'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır."

PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

Konuyla ilgili Pegasus Havayolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00'den, 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" İfadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaUçakUçuşKoronavirüsIptalUlaştırmaCahit TurhanTHY
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