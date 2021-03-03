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81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu

​​​​​​​İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre; market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu, terzi ve ayakkabıcı gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde saat 07.00 ile 20.00 arasında açık olacak.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:45
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81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu

İçleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni kontrollü normalleşme süreciyle ilgili 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında  daha önce valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda, uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların belirlendiği ifade edildi. 

Yayımlanan genelgede Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre illerin; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrıldığı, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulandı. Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği ifade edildi.

Daha önce yayımlanan genelgelerde açılış- kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış- kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 ile 20.00 saatleri arası olarak güncellendiği aktarıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın kararları ivedilikle alacağı vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeValiValilikÇalışmaSaatMeslekDükkanIşyeriKoronavirüsPandemi
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