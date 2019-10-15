81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/4' adı verilen uygulama dün ülke genelinde terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, okul önleri ve metruk binalarda gerçekleşti. 16 bin 566 noktada yapılan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedektör köpeği katıldı.



565 BİN 662 KİŞİ SORGULANDI



Uygulama kapsamında 565 bin 662 kişi sorgulandı. Bu sorgulardan, 3 'adam öldürme', 8 'yağma', 20 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 'çocuğun cinsel istismarı', 2 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 1163 diğer suçlardan ve 17'si çocuk 65 kayıp kişi olmak üzere toplam 1263 aranan kişi yakalandı. 839 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 152 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, 39 bin 729’u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi. 3 bin 463’ü okul servis aracı olmak üzere 18 bin 319 araca işlem yapıldı, 5 adet aranan araç tespit edildi. 428’i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi.



29 BİN 915 UMUMA AÇIK İŞ YERİ DENETLENDİ



Uygulamada 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı. Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 259 adet mermi, 6 adet kesici delici alet, 2 gram kokain, 3 bin 897 gram esrar, 11 gram eroin, 3 bin 911 gram bonzai, 34 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy, 2 bin 147 paket kaçak sigara ve 24 litre kaçak içki ele geçirildi.