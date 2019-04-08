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8 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dava ertelendi

Zonguldak'ta, 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, taşeron firma yetkililerinin avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar için 15 Nisan'a ertelendi.

8 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dava ertelendi

Zonguldak'ta, 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, taşeron firma yetkililerinin avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar için 15 Nisan'a ertelendi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:47
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8 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dava ertelendi

ZONGULDAK - TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 17'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcı, bu duruşmada da mütalaasını yineledi. Duruşma, taşeron firma yetkilileri sanıklar Sırrı Demirel ve İlal Köksal'ın avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar verilmek üzere 15 Nisan'a ertelendi.

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, ailelerin, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Hukuk mücadelesine devam ettiklerini vurgulayan Gündüz, "Asli kusurlu sanıklardan taşeron firma yetkililerinin avukatı Hilal Köksal ve Sırrı Demirel'in avukatı, duruşmaya gelirken, rahatsızlanmış ve sağlık raporu yollamış. Bu nedenle duruşma ertelendi. Biz savunmalarımızı hazırladık. Davada 10 sanık var. Biz ve aileler tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hukuk mücadelemiz sürecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
8 Işçinin öldüğü Maden FaciasıDava
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