8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ağustos ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 1625 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 10 bin 477 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi.



Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak-Ağustos aylara arasında, ülke genelinde 235 bin 248 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1450 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 150 bin 155 kişi ise yaralandı. Ocak-Ağustos arası dönemde yer alan kazalarda, en fazla yandan çarpma, yoldan çıkma ve yayaya çarpma şekliyle gerçekleşti. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye genelinde Ocak- Ağustos arası dönemde, 10 milyon 866 bin 326 adet trafik cezası uygulandı. Bu cezaların yüzde 80’i ise araç plakasına yazıldı.