Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapıköy Gümrük Kapısı kapandı
Kapıköy Gümrük Kapısı kapandı
O paylaşımla ilgili emniyet inceleme başlattı
O paylaşımla ilgili emniyet inceleme...
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?...
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili...
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin, tahliye işleminin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

25 Mart 2020 Çarşamba 09:03
0 Okunma
7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

'14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR'

Öğrencilerin, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonunda ulaşımlarının sağlandığını kaydeden Oktay, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımız asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayYurtdışıöğrenciKoronavirüsCovid19Karantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak yolcularının haklarına koronavirüs düzenlemesi geldi
Uçak yolcularının haklarına koronavirüs düzenlemesi geldi
Kapıköy Gümrük Kapısı kapandı
Kapıköy Gümrük Kapısı kapandı
TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek
TBMM'de kabul edildi! İşçi ve işverene destek
O paylaşımla ilgili emniyet inceleme başlattı
O paylaşımla ilgili emniyet inceleme başlattı
Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Resulayn ile Tel Abyad’da koronavirüs tedbirleri
Resulayn ile Tel Abyad’da koronavirüs tedbirleri
Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
Büyüklerimizi alay konusu yapanlara yasal işlem yapılmakta
Büyüklerimizi alay konusu yapanlara yasal işlem yapılmakta
Bakan Soylu'dan tepki
Bakan Soylu'dan tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı