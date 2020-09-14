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7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıkları ortaya çıktı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:37
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7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

BURSA - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması ile mahrem imamların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüphelinin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıklarını tespit edildi. Bursa, Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 mahrem imam, 1’i emekli 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖnün Askeri Yapılanmasına Operasyon
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