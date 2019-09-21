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65 bin konutluk dev dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. İstanbul’da en büyük projeler Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da hayata geçiyor. Ankara’da 5 bin, Adana’da 3 bin 900, Konya’da 2 bin 500 konut dönüşecek.

65 bin konutluk dev dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. İstanbul’da en büyük projeler Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da hayata geçiyor. Ankara’da 5 bin, Adana’da 3 bin 900, Konya’da 2 bin 500 konut dönüşecek.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
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65 bin konutluk dev dönüşüm

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre 6.7 milyon riskli konutu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıkladı. 5 yıllık eylem planına göre ülke genelinde acil dönüşmesi planlanan 1.5 milyon konut var. Bu nedenle yılda 100 bini İstanbul’da olmak üzere 300 bin konutun ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm’ temel ilkeleri ışığında dönüşmesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını açıkladı. Bakan Murat Kurum’un açıkladığı dönüşüm hamlesinin il il detayları da belli oldu.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Dönüşüm çalışmalarında öncelikli il ve ilçeler yerel yönetimlerle yapılan çalışma sonrasında belirlendi. Bakanlık 81 ile yolladığı genelgede ‘riskli bina raporunuzu bize iletin’ dedi. Gelen bilgiler ışığında dönüşüm çalışmaları şekillendi. İstanbul’da en büyük dönüşüm projeleri Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da hayata geçiyor. İstanbul dışında en büyük kentsel dönüşüm projeleri ise Ankara, Adana, Kayseri, Konya ve Samsun’da başlatıldı. Bakanlıkça başlatılan dönüşüm projeleri şöyle:

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümÇevre Ve Şehircilik BakanlığıKonutEsenlerGaziosmanpaşaÜsküdar
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