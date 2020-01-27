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6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar, çözüm bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 Sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, basın açıklaması yaparak, sorunun çözülmesini istedi.

6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar, çözüm bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 Sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, basın açıklaması yaparak, sorunun çözülmesini istedi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:52
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6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar, çözüm bekliyor

İZMİR - TSK'da, 1992 yılında 3269 Sayılı Kanun kapsamında, uzman erbaş alımı yapıldı. Yasada, 'Uzman erbaşlar, 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar, çıkarılan 6000 Sayılı Kanun ile sivil memurluğa geçirildi. Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak, 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi '52 yaş' olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasadan faydalanamadı.

Gündoğdu Meydanı'ndan bugün bir araya gelen yaklaşık 50 emekli uzman çavuş, sorunlarının çözümü için basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan, Tüm Uzmanlar Federasyonu'na bağlı Orhan Fikri Kaya, şunları söyledi:

"1986 yılında çıkarılan 3269 Sayılı Kanun'unun 5'inci maddesindeki 45 yaş sınırına takıldık. O dönem, 45 yaş sınırını tamamlayıp, emeklilik sürelerini dolduran devrelerimizin tamamı, emekli uzman çavuş özlük haklarını alıp uzman çavuş olarak emekli edildiler. Bizler 45 yaş sınırını birkaç ay ile geçirdiğimiz için 2010 yılında çıkarılan 6000 Sayılı Kanun'un 26'ncı maddesine göre kalan birkaç aylık sürelerimizi sivil memur olarak tamamlamak zorunda kaldık. Fakat emekli edilirken uzman çavuşluk mesleğine verdiğimiz 20- 25 yıllık hizmet sürelerimiz yok hükmünde sayıldı ve silindi. Emeklilik sürelerimizi tamamlamak için yapmak zorunda kaldığımız birkaç aylık sivil memurluk nedeni ile en alt kademeden, en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilmek zorunda bırakıldık. Bizler sırtımızda 70-80 kiloluk ağır sırt çantalarımızla, ağır silahlarımızla yıllarca hayatlarımızı hiçe sayarak, eşimiz ve çocuklarımızdan yılarca ayrı kalarak, dağ taş demeden, kar kış demeden bu vatana ilk uzman çavuşlar olarak hizmet ettik. Uzman çavuşluk görevlerimizi aldığımız sayısız takdirler, başarı belgeleri ve madalyalar ile en onurlu bir şekilde yerine getirdik. Onurlu bir şekilde yaptığımız uzman çavuşluk hizmetlerimizin karşılığı olan emekli uzman çavuş özlük haklarımızı ve geçmişe yönelik hak kayıplarımızın tamamının bizlere geri iade edilmesini istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bizler yıllarca bir sıcak odada masa başında oturarak sivil memurluk yapmadık. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en ağır uzman çavuş kadrolarında, uzman çavuş olarak hizmet ettik. 6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar olarak, vakit kaybetmeden, geçmişe yönelik hak kayıplarımızın da telafi edilerek, bir an önce emekli uzman çavuş kimlik kartlarımızın ve emekli uzman çavuş özlük haklarımızın bizlere verilmesini bekliyoruz."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriUzman çavuşlar
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