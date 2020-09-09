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6. Mood ödülleri sahiplerini buldu

MOOD Dergisi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen törenle "6. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:02
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6. Mood ödülleri sahiplerini buldu

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül Törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çeşitli sahne gösterilerin de sergilendiği gecede , kadına şiddete dikkat çekmek için defile düzenlendi. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6. Mood ödülleriDhaödülMood Dergisi
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