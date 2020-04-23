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6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödediler

Tekirdağ'da, isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 iş insanı, 3 mahallede 6 bakkalın veresiye defterlerindeki yaklaşık 8 bin liralık borcu ödedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 12:46
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6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödediler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş insanlarına, dar gelirlilerin veresiye defterlerindeki borçlarını kapatmaları çağrısında bulundu. Bunun üzerine isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 iş insanı, 3 mahallede bulunan 6 bakkalı ziyaret edip, veresiye defterlerindeki yaklaşık 8 bin liralık borcu kapattı.

Çınarlı Mahallesi'nde bakkal işleten Turgut Mutfakçı, "Dükkanda oturuyordum. Bir erkek, iki kadın geldi. 'Burada borcunu ödeyemeyen insanlar var mı?' dediler. Ben de 'Var' dedim. Bunun üzerine borcu sordular. '1- 1,5 bin lira' dedim. Hesabı kapattılar. Veresiye defterini de 'ödendi' diye aldılar. Herkesin yapması gereken bir şey. Buraya, bakkallara veresiye yazdıranlar da ihtiyacı olan kişiler. Herkesi bu yolda teşvik etmek isteriz. Herkes bu şekilde davranırsa daha güzel olur" dedi

Veresiyenin kapandığı başka bakkalda çalışan Filiz Köse de "Hayırseverler sanırım aralarında para toplamışlar. Birden içeri girdiler. Direkt deftere baktılar. İhtiyaç sahipleri, işsiz kalan, bir süredir çalışmayanlar vardı. Onları tespit ettiler. O şekilde ödeme yaptılar ve alışveriş yaptırdılar. Toplam 1500 civarındaki borcu kapattılar. Biz kendimiz de alışveriş paketleri verdik. Bu konuda katkıda bulunduk. En çok ihtiyaç sahibi olanları aralarından seçmeye çalışıyoruz. Çünkü yazdırıp ödeme gücü olanlar da var. Çalışıp halen geliri olanlar da var" diye konuştu.

DHA

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