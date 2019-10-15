Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

560 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 28 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a ulaştı.

560 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 28 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a ulaştı.

15 Ekim 2019 Salı 09:01
13 Okunma
560 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan bilgilendirmede, harekâta ilişkin gelişmeler, ulusal ve uluslararası açıklamalar, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılar ile yaşanan gelişmelere ilişkin yorum ve analiz kısımları yer aldı. Buna göre, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 28 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a ulaştı. 24 terörist, PKK/YPG saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Harekat kapsamında, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı. Ayrıca, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanenin boşaltıldığı ve mahkumların serbest bırakıldığı tespit edildi.

'KÖR KALMALARI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL'

Bilgilendirme metninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ordusu ve YPG’nin anlaştığı iddiasına ilişkin, "Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor" açıklaması ile yabancı basının manipülasyon yaptığına ilişkin soruya verdiği, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler. Biz doğrularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz" yanıtı yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekatın ilerleyişine ilişkin açıklaması da metinde yer aldı. Akar, "Tel Abyad kontrolümüz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir" dedi.

'YPG/PKK'YA YÖNELİK SAVUNMA POZİSYONUNUN KIRILACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'

Metnin sonunda, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara ilişkin yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Harekat bölgesinden Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapıldığı iddia edilen vahşet içerikli görüntüler sosyal medyada örgüt hesaplarınca algı oluşturmak ve DEAŞ vurgusu yapmak amacıyla paylaşılmaktadır. Buna karşılık SMO'nun sivilleri kendi araçlarıyla bölgeden uzaklaştırdığı ve gıda ikramlarında bulunduğu görüntülerde olmasına rağmen kötü içerikler öne çıkarılmaktadır. SMO'ya yönelik DEAŞ benzetmesi söyleminin, Barış Pınarı Harekatı’nın meşruiyetine yönelik bir saldırı oluşturduğu düşünülmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeTSKTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık
50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık
Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor
Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor
Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı
Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı
Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar
Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar
81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı
81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
Karadeniz’de sel ve heyelanlar artıyor
Karadeniz’de sel ve heyelanlar artıyor
Sayı 595'e çıktı
Sayı 595'e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans