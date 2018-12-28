Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91097
ALTIN
216.928
DOLAR
5.2624
STERLİN
6.6689
EURO
6.0291
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı
İstanbul Modern sanat dolu bir...
Kanada'daki buzulların yüzde 80'i 50 yıl içinde eriyecek
Kanada'daki buzulların yüzde 80'i 50...
Rockets evinde kaybetmiyor
Rockets evinde kaybetmiyor
'Depresyonu yenen molekül araştırması'na ödül
'Depresyonu yenen molekül araştırması'na ödül

5 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 28 Aralık Cuma eğitime ara verildi.

5 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 28 Aralık Cuma eğitime ara verildi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:39
0 Okunma
5 ilde eğitime kar engeli

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretime araverildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzincan

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Ağrı ve Tunceli

Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EğitimKar Engeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal koruma yardımları arttı
Sosyal koruma yardımları arttı
Kar yağışı fındık üreticileri ve ihracatçılarını sevindirdi
Kar yağışı fındık üreticileri ve ihracatçılarını sevindirdi
TİKA'dan 2018'de 5 kıtaya hizmet
TİKA'dan 2018'de 5 kıtaya hizmet
'Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar'
'Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar'
İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi
Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı
Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası
Hac kuraları yarın çekilecek
Hac kuraları yarın çekilecek
Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri belirlendi
Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ